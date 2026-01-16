Partenariat CAF-Union européenne : des enjeux qui dépassent le jeu

Les yeux les plus aiguisés l'auront peut-être remarqué pendant les matchs : l'Union européenne est partenaire de la CAN marocaine. Derrière ces spots publicitaires teintés de bleu, voici les enjeux d'un accord passé par l'Europe avec la Confédération africaine de football (CAF), qui dépassent largement le cadre du football.

L’image en a interrogé plus d’un lors du match d’ouverture de la 35 e Coupe d’Afrique des Nations de l’histoire. Pendant ce Maroc-Comores, et lors des 50 autres rencontres qui suivront (en attendant la finale de dimanche), les panneaux publicitaires des stades affichent un spot étonnant. « European Union-Africa : Together we rise » (en français, Union européenne-Afrique, ensemble, nous nous élevons). On est alors en droit de se poser la fameuse question : mais qu’est-ce que vient foutre l’Union européenne dans une compétition africaine de football ? Si le Rwanda ou la RDC ont déjà fait des opérations de sponsoring auprès de clubs européens, dans ce sens, la démarche est inédite. En mai dernier, l’UE et la Confédération africaine de football (CAF) et son président Patrice Motsepe ont officialisé un partenariat pour les deux prochaines CAN (celle en cours au Maroc et la prochaine organisée conjointement entre le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie).

The EU @CAF_Online football partnership empowers youth & women beyond the pitch. Through #GlobalGateway, we’re investing in Africa’s future. By backing bold ideas, local businesses, and women-led startups. 🔗https://t.co/jfnRoT22iN pic.twitter.com/SQ9FRVETPQ…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com