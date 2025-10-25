Paris se reprend à Brest

Après deux nuls en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire en championnat en s'imposant largement à Brest au Stade Francis Le Blé (0-3). Une victoire qui porte la marque de Achraf Hakimi, auteur d'un doublé, ses premiers buts de la saison.

Brest 0-3 PSG

Buts : Hakimi (29 e et 39 e ) et Doué (90+6) pour Paris

Nuno Mendes est-il plus fort que Marcelo ? Nuno Mendes est-il le meilleur latéral gauche de l’histoire ? Autant de questions qui ont animé les réseaux sociaux et les débats des amoureux de football ces dernières semaines. Il faut dire que le latéral portugais a frappé fort sur ce début de saison et notamment depuis un mois où il a inscrit 3 buts et a été élu homme du match lors des deux dernières rencontres du PSG en Europe face au Barça de Lamine Yamal et contre Leverkusen. Et si Paris possède sans discussion possible l’actuel meilleur latéral gauche du monde, il ne faut pas oublier qu’ils ont aussi le meilleur latéral droit du monde. Et visiblement Achraf Hakimi avait envie de le rappeler. Alors il a profité de cette rencontre à Brest pour claquer un doublé – ses premiers buts de la saison – et permettre à Paris de retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 après deux matchs nuls contre Lille (1-1) et Strasbourg (3-3).…

Par Steven OLIVEIRA pour SOFOOT.com