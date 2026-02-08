Paris s’offre une manita dans le Classique

Battu à l'aller, le Paris Saint-Germain s'est vengé en explosant l'Olympique de Marseille au Parc des Princes (5-0). Le plus large succès dans l'histoire du Classique qui permet aux Parisiens de reprendre leur fauteuil de leader. Un siège que l'OM a probablement abandonné avec cette défaite.

Paris Saint-Germain 5-0 Olympique de Marseille

Buts : Dembélé (12 e et 38 e ), Medina CSC (64 e ), Kvaratskhelia (66 e ) et Lee (74 e ) pour le PSG

Difficile d’imaginer Ousmane Dembélé réaliser la même saison que celle de l’an dernier. Pourtant, le Ballon d’or 2025 part sur les mêmes bases. Un début de saison moyen, voir timide, avant d’accélérer après le nouvel an à l’image de son lob somptueux face au LOSC (3-0). Un pic de forme qui s’est de nouveau fait ressentir dans ce Classique face à l’Olympique de Marseille lors duquel Ousmane Dembélé s’est offert un doublé dont une frappe surpuissante après un slalom entre Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Blessé et absent lors de la défaite à l’aller au Vélodrome (1-0), tout comme Barcola, Doué et Neves, celui qui a été décisif dans les six Classique qu’il a disputé a donc permis aux Parisiens de se venger. Et de quelle manière puisque le PSG a infligé un violent 5-0 à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour reprendre son fauteuil de leader. Tout simplement le plus large succès dans un Classique.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com