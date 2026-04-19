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Paris ou Lyon ? Bruno Genesio a choisi son camp
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 13:50

Paris ou Lyon ? Bruno Genesio a choisi son camp

Paris ou Lyon ? Bruno Genesio a choisi son camp

Coupable de haute trahison ? Alors que le club où il a tout connu jusqu’à ses débuts d’entraîneur professionnel, l’OL, défie le PSG ce dimanche soir, Bruno Genesio sera supporter… du club de la capitale . Rien d’illogique toutefois, puisque le tacticien officie désormais sur le banc de Lille, à la lutte avec les Gones pour une fois en Ligue des champions la saison prochaine . « Est-ce que je vais supporter le PSG ? Oui, oui, bah oui , a-t-il avoué après le nul de ses Dogues contre Nice. Ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas, les confrontations de nos concurrents. Que ce soit Lyon, Rennes ou Monaco. On ne maîtrise rien. »

Une course à la C1 plus serrée que jamais

Alors que cinq équipes se tenaient en quatre points à l’entame de cette 30 e levée de Ligue 1, la course aux tickets européens promet d’être plus indécise que jamais , et ce jusqu’à la ligne d’arrivée. Surtout que ni l’OM ni Lille, jusqu’ici les mieux placés de ce peloton, ne l’ont emporté ce samedi. « Nous, ce qu’on essaye de faire, c’est de bien faire les choses par rapport à notre jeu, à nos résultats. Le reste, on regardera attentivement, mais on ne peut rien faire d’autre , poursuit Genesio. Il va encore se passer beaucoup de choses en cette fin de saison. »

TB pour SOFOOT.com

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