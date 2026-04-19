De Zerbi : « Parfois, le foot est bâtard »

Tiens, il a changé de gros mot favori. Rien ne va plus à Tottenham, relégable depuis une semaine en Premier League et rejoint sur le fil par Brighton dans son Hotspur Stadium pour la première à domicile de Roberto De Zerbi . Un nul cruel qui condamne les Spurs à rester dix-huitièmes au moins une semaine de plus. « Parfois, le foot est bâtard… Je ne peux pas le dire ? Mais les gens le savent ! Ils pensent comme moi , s’est exclamé l’entraîneur italien après la rencontre. Parce que moi, je suis un homme du peuple. »

Cinq matchs pour une survie

Après être passé à quelques minutes de sa première victoire en championnat depuis décembre 2025 , Tottenham va vite devoir passer à autre chose. Il ne reste en effet aux Spurs que cinq journées de Premier League pour sauver leur tête. À commencer par un déplacement crucial chez la lanterne rouge Wolverhampton dans une semaine. Succès obligatoire pour éviter la catastrophe.…

TB pour SOFOOT.com