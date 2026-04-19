Tottenham au soutien de Kevin Danso, victime d’insultes racistes en ligne

Pas de place pour le racisme. Alors que tout va mal à Tottenham, relégable en Premier League et rejoint sur le fil par Brighton, le défenseur des Spurs Kevin Danso a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Une nouvelle situation scandaleuse qui a conduit son club à communiquer sur le sujet. « Depuis le match d’hier contre Brighton, qui s’est déroulé dans le cadre du week-end « No Room For Racism » de la Premier League, Kevin Danso a été, et continue d’être, la cible d’insultes racistes graves et odieuses sur les réseaux sociaux » , peut-on y lire.

Since yesterday’s fixture against Brighton, which took place during the Premier League’s No Room For Racism weekend, Kevin Danso has been, and continues to be, subject to significant and abhorrent racist abuse on social media. There is no place for racism at Tottenham Hotspur.… pic.twitter.com/KxKKgHXCIS…

TB pour SOFOOT.com