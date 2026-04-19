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Le premier but de la « loi Wenger » accordé au Canada
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 14:17

Le premier but de la « loi Wenger » accordé au Canada

Le premier but de la « loi Wenger » accordé au Canada

Ceci est une révolution. Cette rencontre entre les Halifax Wanderers et le Pacific FC, simple duel de début de saison en Premier League canadienne, n’avait pas grand chose pour marquer l’histoire. Et pourtant. Dans quelques années, l’on s’en souviendra peut-être comme du premier match au cours duquel fut accordé un but selon la nouvelle règle des hors-jeux , imaginée par Arsène Wenger. Cette dernière, qui stipule que l’intégralité du corps de l’attaquant doit être devant le dernier défenseur pour que la position soit illicite, est en effet testée actuellement dans le championnat nord-américain. Un test dont aura profité Alejandro Dìaz pour égaliser en faveur des visiteurs après une frappe mal repoussée par le portier adverse.

Alejandro Dìaz takes advantage of the daylight offside law! For the first time in #CPLSoccer, Arsène Wenger's law comes into effect, as the Pacific FC striker stays *just* onside to convert home a goal against the Halifax Wanderers pic.twitter.com/2JDlF9A9KK…

TB pour SOFOOT.com

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