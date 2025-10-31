 Aller au contenu principal
Paris, Lyon et Lille candidats pour accueillir une finale de Coupe d’Europe
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 14:58

Paris, Lyon et Lille candidats pour accueillir une finale de Coupe d’Europe

Paris, Lyon et Lille candidats pour accueillir une finale de Coupe d’Europe

Après avoir gagné, la France veut organiser.

Quelques mois après la victoire du PSG en Ligue des champions, les clubs français se sont positionnés pour accueillir des finales de compétitions européennes. Dans un communiqué publié ce vendredi, l’UEFA a confirmé avoir reçu les candidatures de 15 clubs pour organiser les finales de C1, C3 et C4, ainsi que C1 féminine pour les saisons 2027-2028 et 2028-2029.

CDB pour SOFOOT.com

