Caen dégoûte le Stade briochin, Sochaux nouveau dauphin
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 21:27

Pour fêter Halloween, le FC Sochaux avait dégainé un maillot phosphorescent inspiré du Dia de los muertos mexicain. Ce coup marketing a visiblement porté chance aux Doubistes qui ont infligé au FC Versailles, pourtant lui aussi habitué des coups de comm’, un deuxième revers d’affilée (2-0). Grâce au doublé de Benjamin Gomel marqué dans le premier quart d’heure de la rencontre, les Lionceaux grimpent à la deuxième place du classement, désormais à égalité de points (20) avec leur adversaire du soir et Dijon, défait à domicile par Fleury (0-1). Le FC Rouen, toujours leader, aura l’occasion de creuser l’écart ce samedi face à Villefranche, 13 e .

JD pour SOFOOT.com

