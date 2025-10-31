Montpellier se replace, Bastia tient sa première victoire

En attendant que les trois premiers ne ferraillent samedi et lundi prochains, le MHSC a réalisé une belle opération face à Rodez. Après le départ de son entraîneur, Bastia a connu le déclic contre Clermont et décroche trois points d'un coup pour la première fois de la saison. Enfin !

Très entreprenant en première mi-temps, Montpellier ne parvient pas à faire sauter le verrou ruthénois mais le RAF va lui filer un coup de pouce à dix minutes de la pause. Jordan Mendes écope d’un deuxième carton jaune et laisse ses partenaires à dix. Au retour des vestiaires, Téji Savanier transforme un penalty à l’heure de jeu, avant de se muer en passeur pour Alexandre Mendy qui fait le break une minute plus tard. Un joli coup (2-0) pour les hommes de Zoumana Camara qui, avec ce quatrième match sans défaite, remontent provisoirement à la quatrième place du classement et vont sûrement croiser les doigts pour que Troyes confirme son rôle de leader lundi prochain face à Pau, à égalité de points (21) avec les Héraultais.

Du côté du Mans, la hiérarchie a été respectée (1-0) contre Nancy. La dernière défaite des Sarthois remonte au 12 septembre dernier et avec ce huitième match consécutif sans perdre, ils pointent désormais à un point de la cinquième place, synonyme de play-offs. Le Pau FC a donc une double-pression sur les épaules.…

JD pour SOFOOT.com