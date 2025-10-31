 Aller au contenu principal
Le Red Star et Saint-Étienne est un complot extraterrestre
31/10/2025 à 19:19

Le Red Star et Saint-Étienne est un complot extraterrestre

Le Red Star et Saint-Étienne est un complot extraterrestre

Rencontre du troisième type en deuxième division.

À l’heure où les clubs empilent les visuels « Matchday » sur fond de sponsor, le Red Star a préféré la dérision cosmique . Pour annoncer la réception de Saint-Étienne, le club audonien a publié une vidéo pastiche des fameux « Complots » de Canal+ , liant deux villes ouvrières, deux clubs mythiques, deux saints – Ouen et Étienne – et, comme le rappelle ironiquement la vidéo, une même étoile pour boussole.…

MH pour SOFOOT.com

