Paris, les titres sans la fête

Auréolé d'un nouveau titre de champion de France, le cinquième consécutif, le PSG ne célébrera une nouvelle fois pas son titre en ville. Depuis les débordements survenus au Trocadéro pour la célébration du titre de champion de France de 2013, c'est devenu une habitude, mais jusqu'à quand ?

Ils ont cru pouvoir célébrer leur titre dans le stade voisin du Paris FC mais il n’en sera rien. Le trophée de champion de France sera remis au PSG à 20 heures, avant l’échauffement, à Jean Bouin, comme si de rien n’était. Officiellement sacrés champions de France mercredi dernier face à Lens, les joueurs du PSG doivent encore se demander où ils pourront fêter cette nouvelle couronne hexagonale avec leurs supporters. Ou pas.

En effet, aucun joueur de l’effectif actuel n’était présent en 2013 et aucun n’a jamais fêté en ville un titre de champion de France. Alors bien sûr, l’immense majorité du club était sur le bus à impériale qui a défilé sur les Champs-Élysées au lendemain de la victoire parisienne en Ligue des champions, mais cela relevait de l’exceptionnel. Même une nouvelle victoire continentale ne changerait rien à ce constat : le PSG ne célèbre plus ses titres qu’au Parc des Princes, quand c’est possible et quand le public ne boude pas ce plaisir, comme il l’avait fait en 2023 après une défaite contre Clermont et une fin de saison en roue libre. Un titre, ça se fête. Toujours.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com