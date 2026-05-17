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« L'injustice pour le PSG, y en a marre »
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 00:00

« L'injustice pour le PSG, y en a marre »

« L'injustice pour le PSG, y en a marre »

Un fiasco majuscule. La saison de la section féminine du PSG a pris fin ce samedi, à Jean Bouin, en demi-finales de Première Ligue (1-0). Battu par Lyon en finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, et éliminé dès la première phase de la Ligue des champions , avec deux points en six matchs, le club de la capitale n’aura pas réussi à sauver les meubles en championnat . Elisa De Almeida s’est présentée au micro de Canal + avec beaucoup d’amertume suite à ce revers contre le Paris FC .

« Ce n’est pas toujours les meilleures qui gagnent , a-t-elle répété trois fois . On est largement au-dessus, elles ont une action, un but. C’est le football, elles sont réalistes » . L’internationale française en avait gros sur la patate : « Bien sûr, c’est un échec de finir sur une défaite , on aurait aimé aller en finale. (…) C’est une saison blanche, on n’a rien remporté, on finit troisième… On attend de savoir le verdict pour les neuf points, j’espère qu’on va les récupérer parce que l’injustice pour le PSG, y en a marre. »

QB pour SOFOOT.com

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