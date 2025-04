Paris, kryptonite de la Premier League ?

Vainqueur successif de Manchester City, Liverpool et Aston Villa en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va défier Arsenal pour une place en finale. En cas de qualification, cette passe de quatre permettrait au PSG de vaincre tous les membres de la Premier League engagés en C1 cette saison. D’où cette question : Paris est-il supérieur à toute l’Angleterre ?

Fervent adepte du cyclisme, Luis Enrique n’a pas perdu le cap à la sortie de sa défaite lors du dernier Paris-Nice. « Je ne suis pas du tout inquiet. On a attaqué, pas calculé, et on est tombé contre un gardien qui a fait des arrêts incroyables, détaillait l’Asturien en conférence de presse . Nous sommes la meilleure équipe de France, et de loin, on l’a prouvé. Il faut être courageux désormais et penser à gagner la C1. » Dans la capitale de l’Hexagone, l’ambitions est européenne avant tout. Si le démarrage était diesel en Ligue des champions, Paris a pu compter sur des adversaires de la Petite-Bretagne (coucou, le Stade Brestois 29) et de la Grande-Bretagne pour monter en puissance dans cette compétition. Mieux encore : vaincre quatre membres de la Premier League en une seule saison de Ligue des champions serait un exploit unique en son genre. Alors, à jamais les premiers ?

À Paris, du pétrole et des idées

Entre la France et l’Angleterre, les querelles traversent les âges. Depuis le début de cette année civile, un Crunch à Twickenham ou ce match hors du temps entre Manchester United et l’Olympique lyonnais sont venus rappeler que passer de l’autre côté de la Manche est toujours à nos risques et périls. Dès lors, les performances du PSG d’aller chercher deux qualifications consécutives à Anfield et Villa Park en deviennent d’autant plus remarquables. « En réalité, la nationalité n’a pas d’importance. Que l’équipe soit allemande, espagnole, italienne ou anglaise, le PSG est capable de la mettre en difficulté , tempère Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens passé par Chelsea entre 2007 et 2022. Depuis le 1 er janvier 2025, c’est une machine de guerre. Nous l’avons bien vu lorsque Liverpool s’est retrouvé contraint de défendre. Les Reds n’avaient pas le choix, il fallait l’accepter. Pour Villa, c’était un peu différent au retour où le plan de jeu était bien défini par Unai Emery. Paris possède les ingrédients pour marcher sur tout le monde, et le mérite en revient à la qualité de

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com