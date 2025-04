Paris, ici c'est la hiérarchie

En reconduisant le même onze de départ que lors de la victoire contre Aston Villa, la performance du PSG à Arsenal donne raison à Luis Enrique. Qui montre que la stabilité et le respect des hiérarchies est préférable à la concurrence pas toujours très saine.

« Je pense qu’il est à peine nécessaire de vous dire à quel point la concurrence est importante pour maintenir ce que je voudrais appeler l’ordre public économique et pour assurer des conditions de concurrence équitables. » La concurrence, Bruno Le Maire et n’importe quelle personnalité politique rigoureuse en fait régulièrement son mantra. Pour qu’un système économique fonctionne, la rivalité est nécessaire. Pareil au football. Cette compétition libère les énergies, elle favorise l’émulation des individus. C’est sain et naturel, les animaux le font tous les jours dans la nature. Comme pour le politique, l’entraîneur doit créer les conditions de la concurrence, pour qu’une équipe puisse s’exprimer naturellement. Luis Enrique, lui, a peut-être plutôt suivi une nouvelle anthropologie : l’entraide. Comprendre : un effectif complet, concerné, et des joueurs connaissant exactement leurs rôles, leur statuts et leurs limites.

Onze commandements

Entre la défaite à Nice et la victoire de ce mardi à Arsenal, l’Espagnol a reconduit le même onze de départ. Une prouesse réalisée pour la première fois depuis septembre 2023, quelques semaines après son arrivée au PSG. Comme à l’aller contre Aston Villa, la seule interrogation du onze concernait Désiré Doué et Bradley Barcola. Contrairement à la majorité des matchs du PSG en Ligue des champions cette saison, ce dernier a débuté sur le banc, n’entrant qu’à la 70 e minute. Gonçalo Ramos est sorti lui aussi du banc, mais pour quinze minutes, comme Warren Zaïre-Emery, pourtant titulaire jusqu’à sa blessure à mi-saison.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com