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Parcours historiquement facile pour l'Argentine au Mondial
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 19:13

Parcours historiquement facile pour l'Argentine au Mondial

Parcours historiquement facile pour l'Argentine au Mondial

FIFA mafia ! Qualifiée pour le dernier carré du Mondial aux dépens de la Suisse, l’Argentine n’a pas tellement eu à s’employer pour en arriver là. C’est en tout cas ce que laisse entendre la valeur (supposée) des adversaires croisés jusqu’ici par l’ Albiceleste . Lionel Messi et ses amis sont en effet devenus les premiers à atteindre ce stade d’une Coupe du monde sans affronter la moindre sélection du Top 10 au classement FIFA depuis que ce dernier existe (1993).

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