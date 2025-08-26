 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Paphos et Bodø/Glimt rejoignent la phase de ligue
information fournie par So Foot 26/08/2025 à 23:01

Au bon souvenir de l’APOEL Nicosie.

Le football chypriote sera bien représenté en Ligue des champions cette saison. Paphos a déjoué les pronostics en éliminant l’Etoile Rouge de Belgrade mercredi (1-1). En bonne position après sa victoire à l’aller (1-2), le champion de Chypre a bien failli être poussé en prolongation , la faute au but de Mirko Ivanic (60 e ). Jaja – le Brésilien, pas l’ancien coureur cycliste – a cependant égalisé in extremis pour assurer la qualification des siens (90 e ). Une belle claque pour l’Etoile Rouge, mais pas une grosse perte au regard de sa 29 e place la saison passée.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
