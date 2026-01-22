 Aller au contenu principal
Pape Thiaw s'explique après la finale de la CAN : « Une réaction émotionnelle »
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 16:22

Après être revenu sur le terrain, il est redescendu sur terre. Quelques jours après la finale de la CAN 2025 au scénario complètement dingue, Pape Thiaw a pris la parole sur Instagram pour éteindre l’incendie.

Le sélectionneur sénégalais assume son craquage en finale, quand ses joueurs avaient quitté la pelouse après le penalty sifflé pour le Maroc. « Ça n’a jamais été mon intention d’aller à l’encontre des principes du jeu que j’aime tant. J’ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l’injustice » , écrit-il, parlant d’ « une réaction émotionnelle » dans un contexte brûlant.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
