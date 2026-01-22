Edin Džeko n'ira pas à Paris et rejoint la D2 allemande

Ce n’est pas Paris et ça n’y ressemble pas vraiment. Ce qui se dessinait depuis plusieurs jours a été confirmé ce jeudi par le FC Schalke 04 : Edin Džeko rejoint la Ruhr.

L’avant-centre de 39 ans arrive en provenance de la Fiorentina et s’est engagé avec le leader de la 2. Bundesliga jusqu’à la fin de la saison. S’il n’a encore jamais évolué en deuxième division allemande, l’élite du football allemand lui est en revanche familière. Sous les couleurs de Wolfsburg, il avait été sacré champion d’Allemagne en 2009, avant de décrocher le titre de meilleur buteur la saison suivante.…

JE pour SOFOOT.com