Antonio Conte « ne doit pas faire l'amour », selon Diego Costa

Chacun son ex-toxique. Pour Diego Costa, il s’agit d’Antonio Conte, son ancien entraîneur à Chelsea, avec qui la séparation (et la collaboration) s’est très mal passée .

En 2020, l’ancien attaquant des Blues cassait déjà du sucre sur le dos de son coach, disant qu’il « ne tiendrait pas une saison dans un club comme le Real Madrid ». …

CM pour SOFOOT.com