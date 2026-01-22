Antonio Conte « ne doit pas faire l'amour », selon Diego Costa
Chacun son ex-toxique. Pour Diego Costa, il s’agit d’Antonio Conte, son ancien entraîneur à Chelsea, avec qui la séparation (et la collaboration) s’est très mal passée .
En 2020, l’ancien attaquant des Blues cassait déjà du sucre sur le dos de son coach, disant qu’il « ne tiendrait pas une saison dans un club comme le Real Madrid ». …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer