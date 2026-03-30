Les Bleuets font le boulot contre l’Islande

France Espoirs 2-1 Islande Espoirs

Buts : Lebreton (10 e ) et Zeze (29 e ) pour les Bleuets // Guðjohnsen (24 e , SP) pour l’Islande

Quatre jours après une promenade face au Luxembourg, les Bleuets ont validé leur deuxième succès de cette trêve internationale et fait un nouveau pas vers l’Euro espoirs en battant leurs dauphins islandais (2-1) . Une victoire obtenue en première période , où les jeunes français se sont montrés solides, avant un deuxième acte plus léger.…

JF pour SOFOOT.com