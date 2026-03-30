Les Bleuets font le boulot contre l’Islande
France Espoirs 2-1 Islande Espoirs
Buts : Lebreton (10 e ) et Zeze (29 e ) pour les Bleuets // Guðjohnsen (24 e , SP) pour l’Islande
Quatre jours après une promenade face au Luxembourg, les Bleuets ont validé leur deuxième succès de cette trêve internationale et fait un nouveau pas vers l’Euro espoirs en battant leurs dauphins islandais (2-1) . Une victoire obtenue en première période , où les jeunes français se sont montrés solides, avant un deuxième acte plus léger.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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