Pape Matar Sarr appelle à la libération de supporters sénégalais arrêtés au Maroc

Soutien aux incarcérés. Dans un tweet publié mardi, l’international sénégalais Pape Matar Sarr a réclamé la libération de supporters sénégalais détenus au Maroc .

Trente jours après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée le 18 janvier 2026, le milieu de terrain de 23 ans a appelé à la remise en liberté des 18 fans sénégalais incarcérés au Maroc, accusés de « hooliganisme » par les autorités marocaines.…

JE pour SOFOOT.com