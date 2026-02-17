Pape Matar Sarr appelle à la libération de supporters sénégalais arrêtés au Maroc
Soutien aux incarcérés. Dans un tweet publié mardi, l’international sénégalais Pape Matar Sarr a réclamé la libération de supporters sénégalais détenus au Maroc .
Trente jours après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée le 18 janvier 2026, le milieu de terrain de 23 ans a appelé à la remise en liberté des 18 fans sénégalais incarcérés au Maroc, accusés de « hooliganisme » par les autorités marocaines.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
