Pape Gueye mis au frigo par Marcelino à l'approche de la Coupe du monde 2026

Hop, au frais ! Villarreal reçoit le FC Séville à l’occasion de la 36 e journée de la Liga ce mercredi (19 heures). Marcelino , l’entraîneur du sous-marin jaune sur le départ, a justifié l’absence de Pape Gueye lors des deux dernières rencontres de championnat, lors d’une conférence de presse ce mardi. « Pape Gueye est apte. Lors du dernier match (contre Majorque), il devait, en principe, jouer mais il avait ressenti une légère gêne musculaire lors de l’entraînement de la veille » , raconte le technicien espagnol.

La Coupe du monde avant tout

Marcelino pense à l’état physique du joueur et surtout à la Coupe du monde 2026 qui arrive à grand pas (11 juin-19 juillet) : « Au final, on a décidé de ne prendre aucun risque, parce que c’est un joueur qui a une Coupe du monde à disputer. Mais il est apte. Je pense que si rien ne se passe à l’entraînement du mardi, il sera présent et pourra jouer ce match (contre Séville) . » …

CT pour SOFOOT.com