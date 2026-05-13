Les relations se sont rafraîchies entre Beye et Benatia
Tout est chaos. Selon La Provence , l es relations entre Medhi Benatia et Habib Beye ne sont pas au beau fixe en cette fin de saison.
L’union de février, une histoire ancienne
Alors que Medhi Benatia a été le grand artisan du retour de Beye dans la cité phocéenne en février, le quotidien provençal indique que le dirigeant olympien regretterait aujourd’hui son choix . L’entraîneur de l’OM de son côté ne supporterait plus l’interventionnisme de celui qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. Les mises au vert successives auraient également été un point de friction entre les deux hommes.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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