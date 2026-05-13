Les relations se sont rafraîchies entre Beye et Benatia

Tout est chaos. Selon La Provence , l es relations entre Medhi Benatia et Habib Beye ne sont pas au beau fixe en cette fin de saison.

L’union de février, une histoire ancienne

Alors que Medhi Benatia a été le grand artisan du retour de Beye dans la cité phocéenne en février, le quotidien provençal indique que le dirigeant olympien regretterait aujourd’hui son choix . L’entraîneur de l’OM de son côté ne supporterait plus l’interventionnisme de celui qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. Les mises au vert successives auraient également été un point de friction entre les deux hommes.…

LB pour SOFOOT.com