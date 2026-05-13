L'Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d'un commun accord

L'Olympique de Marseille et Corinne Diacre se séparent d'un commun accord

Objectif assuré. Arrivée du côté de l’OM pour assurer le maintien des Marseillaises pour leur retour en Première Ligue après le limogeage de Frédéric Gonçalves, selon nos informations, Corinne Diacre quitte l’Olympique de Marseille.

Après avoir assuré le maintien du club lors de l’avant-dernière journée face à Lens (0-1), le club et l’ancienne sélectionneure des Bleues ont officialisé ce mercredi la fin de leur aventure commune.…

LB pour SOFOOT.com