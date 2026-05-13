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Fleury Di Nallo est décédé
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 10:23

Fleury Di Nallo est décédé

Fleury Di Nallo est décédé

Le petit prince de Gerland n’est plus. Joueur emblématique de l’Olympique lyonnais entre 1960 et 1974 et de l’équipe de France, Fleury Di Nallo est décédé à 83 ans .

Meilleur buteur de l’OL et des derbys

52 ans après la fin de son aventure chez les Gones, il est toujours le meilleur buteur de l’histoire de l’OL avec 222 réalisations en 494 apparitions , mais également le meilleur buteur lyonnais de l’histoire des derbys face à Saint-Étienne avec 14 buts en 21 matchs. Il est également le neuvième meilleur buteur de l’histoire du championnat tricolore avec 187 unités. Malgré une histoire contrariée avec l’équipe de France, il a poursuivi sa carrière au Red Star puis à Montpellier avant de retourner dans le Rhône après sa carrière.…

LB pour SOFOOT.com

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