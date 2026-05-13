Mandanda est « humain » : il a déjà souhaité que Lloris « se rate »

Dix-huit ans sur le banc, il ne faut pas avoir un énorme égo. Invité dans L’After Foot ce mardi soir, Steve Mandanda est revenu avec franchise sur ses années passées à regarder Hugo Lloris enchaîner les performances dans les buts des Bleus. Mais l’ancien Marseillais ne se cherche pas d’excuses : « À 21/22 ans, je n’ai pas su, à un moment donné, être assez fort mentalement pour assumer ce rôle ! »

Un temps mauvais joueur

« Au début, je souhaitais un peu qu’il (Lloris) se rate, c’est humain. Mais très vite, j’ai su que mon rôle, c’était de l’aider, de bien cohabiter avec lui. Il y avait un respect énorme et mutuel entre nous » , a expliqué le champion du monde 2018. Mandanda a rangé ses mauvaises ondes au placard et a rapidement pris le rôle de « Pascal, le grand frère », en ayant une voix qui porte dans les vestiaires, notamment lors de son discours à la mi-temps d’Argentine-France en 2022. …

EM pour SOFOOT.com