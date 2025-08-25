Papa Bellingham s'en prend au directeur sportif de Dortmund
Tous les mêmes et y’en a marre.
Samedi dernier, le Borussia Dortmund a été mis en échec par Sankt Pauli. Alors qu’il menait 3-1 à cinq minutes de la fin, le BVB a concédé deux buts coup sur coup. Résultat : un match nul frustrant contre un candidat à la relégation. D’après les informations du Times publiées ce dimanche, ce scénario n’a absolument pas plu au père de Jobe Bellingham, Mark.…
MBC pour SOFOOT.com
