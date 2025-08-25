 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Papa Bellingham s'en prend au directeur sportif de Dortmund
25/08/2025

Tous les mêmes et y’en a marre.

Samedi dernier, le Borussia Dortmund a été mis en échec par Sankt Pauli. Alors qu’il menait 3-1 à cinq minutes de la fin, le BVB a concédé deux buts coup sur coup. Résultat : un match nul frustrant contre un candidat à la relégation. D’après les informations du Times publiées ce dimanche, ce scénario n’a absolument pas plu au père de Jobe Bellingham, Mark.…

Sport
