Palmeiras et Porto bercent le MetLife, Botafogo cueille le Sounders chez lui

Alors, cette nuit blanche valait-elle le coup ? Pas sûr. À l’instar de leurs futurs adversaires que sont l’Inter Miami et Al Ahly la nuit précédente, Palmeiras et Porto se sont séparés sur un 0-0 des familles pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs. Le MetLife Stadium de East Rutherford (dans le New Jersey) parsemé n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, même pas le duel entre les deux attractions de 18 ans, Rodrigo Mora côté portugais et Estêvão côté brésilien, finalement décevant . Mais comme derrière beaucoup de 0-0, il y a souvent des grands gardiens. Ce fut le cas avec Claudio Ramos, auteur d’une d’une impressionnante triple intervention pour sauver le FCP juste avant la pause, et avec Weverton, à la détente facile.

Pour voir des buts, il fallait donc traverser le pays et s’arrêter à Seattle, où le Sounders accueillait le deuxième des quatre clubs brésiliens engagé dans ce tournoi, Botafogo . Vainqueur de la Libertadores et futur adversaire du PSG, les autres joueurs de John Textor ont fait la différence au cours du premier acte (2-1). Deux coups de casque heureux , un de Jair Cunha l’autre d’Igor Jesus, respectivement sur des offrandes de l’ancien macunien Alex Telles et de Vitinho. Du haut de leurs 23 tentatives, les représentants de la ville de Kurt Cobain ont tout de même su répondre, également d’une tête, signée Cristian Roldan. À deux O et un petit mélange de lettre d’avoir un quintuple Ballon d’or sur la pelouse……

MR pour SOFOOT.com