Palestine, migrants, ICE : Pep Guardiola appelle à l'indignation

Stéphane Hessel serait fier de lui. En conférence de presse ce mardi avant le match de Manchester City face à Newcastle, en demi-finale retour de League Cup, Pep Guardiola a répété son inquiétude face à l’état du monde.

"When thousands of innocent people are completely killed it hurts me!" "Humanity is better than ever in terms of possibilities. We can do everything. But still, right now, we kill each other. For what?!" Pep Guardiola delivers hugely passionate speech on the power of images and… pic.twitter.com/EJ3AQmZmmU…

