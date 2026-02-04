 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Palestine, migrants, ICE : Pep Guardiola appelle à l'indignation
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 09:32

Palestine, migrants, ICE : Pep Guardiola appelle à l'indignation

Palestine, migrants, ICE : Pep Guardiola appelle à l'indignation

Stéphane Hessel serait fier de lui. En conférence de presse ce mardi avant le match de Manchester City face à Newcastle, en demi-finale retour de League Cup, Pep Guardiola a répété son inquiétude face à l’état du monde.

"When thousands of innocent people are completely killed it hurts me!" "Humanity is better than ever in terms of possibilities. We can do everything. But still, right now, we kill each other. For what?!" Pep Guardiola delivers hugely passionate speech on the power of images and… pic.twitter.com/EJ3AQmZmmU…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank