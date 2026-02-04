La drôle de technique de Chelsea pour casser les corners d’Arsenal

La drôle de technique de Chelsea pour casser les corners d’Arsenal

Il fallait y penser. Battu par Arsenal ce mardi soir à l’Emirates en demi-finale retour de League Cup (1-0), Chelsea aura pourtant tout tenté. Jusqu’à mettre en place une drôle de tactique pour contrer les corners des Gunners . Alors que la bande de Mikel Arteta a fait des corners son arme fatale depuis plusieurs saisons , marquant plus que toute autre équipe européenne depuis le coin du terrain, ses adversaires doivent bien innover.

Chelsea had a plan for Arsenal on corners, rest of the Premier League need to take note. Set Piece FC must be stopped. pic.twitter.com/XCmWujEvIs…

CMF pour SOFOOT.com