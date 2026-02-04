 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jean-Luc Dompé contraint de payer une lourde amende à son club pour conduite en état d’ivresse
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 10:08

Jean-Luc Dompé contraint de payer une lourde amende à son club pour conduite en état d’ivresse

Jean-Luc Dompé contraint de payer une lourde amende à son club pour conduite en état d’ivresse

Tolérance zéro. Déjà suspendu par son club pour faute grave après avoir été contrôlé en état d’ivresse fin janvier, Jean-Luc Dompé s’est vu infliger une amende à six chiffres par le club allemand . L’ailier gauche, passé par Zulte Waregem, Amiens ou encore Valenciennes, a été mis au courant de cette nouvelle sanction mardi, après avoir été convoqué par l’actuel 13ᵉ de Bundesliga.

Jean-Luc #Dompé vorerst weiter vom Spielbetrieb suspendiert. Der 30-jährige Flügelspieler erhält eine HSV-Rekordgeldstrafe im sechsstelligen Bereich. Das wurde ihm in einem weiteren klärenden Gespräch mitgeteilt. Dompé selbst bezieht erstmals öffentlich Stellung, entschuldigt… pic.twitter.com/nRcXHmyHal…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank