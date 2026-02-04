Jean-Luc Dompé contraint de payer une lourde amende à son club pour conduite en état d’ivresse
Tolérance zéro. Déjà suspendu par son club pour faute grave après avoir été contrôlé en état d’ivresse fin janvier, Jean-Luc Dompé s’est vu infliger une amende à six chiffres par le club allemand . L’ailier gauche, passé par Zulte Waregem, Amiens ou encore Valenciennes, a été mis au courant de cette nouvelle sanction mardi, après avoir été convoqué par l’actuel 13ᵉ de Bundesliga.
Jean-Luc #Dompé vorerst weiter vom Spielbetrieb suspendiert. Der 30-jährige Flügelspieler erhält eine HSV-Rekordgeldstrafe im sechsstelligen Bereich. Das wurde ihm in einem weiteren klärenden Gespräch mitgeteilt. Dompé selbst bezieht erstmals öffentlich Stellung, entschuldigt… pic.twitter.com/nRcXHmyHal…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
