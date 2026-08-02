Pakistan-Un attentat-suicide devant un commissariat fait au moins 14 morts

Au moins 14 personnes ont été tuées dimanche dans un attentat-suicide présumé perpétré devant un commissariat de police dans le nord-ouest du Pakistan, ont indiqué les secours et un responsable régional de la police, alors que le pays est confronté à une insurrection qui ne cesse de s'étendre.

L'explosion s'est produite dans la région de Kabal, dans le district de Swat, situé dans la province pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa.

Un rassemblement d'habitants en faveur de la police se tenait dimanche dans ce même quartier, mais on ignore pour l'instant s'il était la cible de l'attentat présumé.

Fida Hussain, un responsable régional de la police, a déclaré que cinq policiers et huit civils figuraient parmi les victimes. La quatorzième personne décédée serait l'auteur de l'attentat-suicide, a-t-il indiqué à Reuters.

Au moins 18 personnes ont également été blessées, selon un communiqué de la police précisant qu'une opération a été lancée pour arrêter toute personne susceptible d'avoir participé à l'attaque.

Dans un communiqué, le Premier ministre Shehbaz Sharif a exprimé "(sa) profonde tristesse et (sa) douleur face à cet attentat-suicide".

Les attaques se sont multipliées dans les zones frontalières du Pakistan ces derniers mois, visant principalement l'armée et la police.

Le gouvernement pakistanais impute cette escalade aux talibans afghans, qu'il accuse d'apporter leur soutien aux insurgés. Le gouvernement taliban rejette ces accusations.

(Reportage Mushtaq Ali à Peshawar et de Saud Mehsud à Dera Ismail Khan, version française Benjamin Mallet)