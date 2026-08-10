À Paris, les derniers Mondialistes sont de retour à l'entraînement
La saison peut (enfin) commencer. Ce lundi, le Paris Saint-Germain a enregistré des retours importants : Fabian Ruiz, Achraf Hakimi et les Français Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery ont repris l’entraînement avec le club de la capitale. La semaine dernière, déjà, Mbaye, Marquinhos et les Portugais João Neves, Nuno Mendes et Vitinha revenaient de vacances post-Coupe du Monde.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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