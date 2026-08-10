Le Stade brestois va faire venir un international norvégien dans ses buts

Le Stade brestois se met au viking row. Après avoir essayé Radoslaw Majecki (10 matchs) puis Grégoire Coudert (26 matchs), Brest cherche à trouver gardien à son pied . Sky Sports rapporte que le nouveau portier du SB29 est norvégien et a participé au parcours des Vikings au Mondial 2026 en jouant contre la France en phase de groupes (8 sélections). Son nom ? Egil Selvik. Curriculum vitae : titulaire à Watford depuis son arrivée en janvier 2025 (57 matchs) et a fait ses gammes dans le championnat norvégien à l’époque où Bodø n’était qu’une petite équipe d’Europe.

Environ 2 millions d’euros pour ce gardien de 29 ans

Pour le gardien qui vient de fêter ses 29 ans, à qui il reste deux ans de contrat, le Stade brestois va dépenser 500 000 euros de livres sterling (environ 580 000 euros) pour un prêt payant aux derniers 16 e de Championship, assorti d’une option d’achat de 1,2 million de livres (1,4 million d’euros) à régler obligatoirement en cas de maintien en Ligue 1 . Le Norvégien atterrira en France une fois que tout sera finalisé.…

NB pour SOFOOT.com