Pagis, père et fils : une copie conforme ?

Double buteur lors de la victoire lorientaise face à Monaco (3-1), Pablo Pagis, fils de Mickaël, présente des similitudes évidentes avec son père Mickaël, buteur bien connu du foot français des années 2000. Une mise en lumière soudaine, qui rappelle aussi à quel point il est important de se faire son propre nom.

Le 8 février 2025, Pablo Pagis sortait définitivement de l’anonymat. Un samedi de Lorient-Amiens, quelques mois avant une montée en Ligue 1 qui n’a rien du hasard, l’attaquant lorientais héritait d’un ballon aux 25 mètres qu’il maltraitait de toutes ses forces pour l’envoyer dans la lucarne. Le Moustoir s’embrasait donc, et certains faisaient le rapprochement : Pablo Pagis venait d’inscrire quasiment le même but que son père, Mickaël, 19 ans plus tôt lors d’un Marseille-Bordeaux en 2006. En effet, les deux pralines se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Les visages aussi. Même calvitie, même toucher de balle et même taille (1m80).

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com