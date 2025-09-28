 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pagis, père et fils : une copie conforme ?
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 00:24

Pagis, père et fils : une copie conforme ?

Pagis, père et fils : une copie conforme ?

Double buteur lors de la victoire lorientaise face à Monaco (3-1), Pablo Pagis, fils de Mickaël, présente des similitudes évidentes avec son père Mickaël, buteur bien connu du foot français des années 2000. Une mise en lumière soudaine, qui rappelle aussi à quel point il est important de se faire son propre nom.

Le 8 février 2025, Pablo Pagis sortait définitivement de l’anonymat. Un samedi de Lorient-Amiens, quelques mois avant une montée en Ligue 1 qui n’a rien du hasard, l’attaquant lorientais héritait d’un ballon aux 25 mètres qu’il maltraitait de toutes ses forces pour l’envoyer dans la lucarne. Le Moustoir s’embrasait donc, et certains faisaient le rapprochement : Pablo Pagis venait d’inscrire quasiment le même but que son père, Mickaël, 19 ans plus tôt lors d’un Marseille-Bordeaux en 2006. En effet, les deux pralines se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Les visages aussi. Même calvitie, même toucher de balle et même taille (1m80).

𝐏𝐀𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋 ! La Ligue des Talents a son nouvel héritier 🌟 On admire et on profite.#FCLASM pic.twitter.com/hXyWZtFlFF…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain
    Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain
    information fournie par So Foot 27.09.2025 23:37 

    Une victoire pour l’équipe, une défaite pour son infirmerie. Si le Paris Saint-Germain s’est imposé à domicile contre Auxerre lors de la sixième journée de Ligue 1 et a (provisoirement ?) récupéré son fauteuil de leader du championnat de France, tout ne s’est pas ... Lire la suite

  • Habib Beye, Pierre Sage : c’est qui le patron ?
    Habib Beye, Pierre Sage : c’est qui le patron ?
    information fournie par So Foot 27.09.2025 23:10 

    Le Stade rennais d’Habib Beye affronte le RC Lens de Pierre Sage pour la première fois dans le monde professionnel, après leur aventure commune à la tête du Red Star. Le second était, entre janvier 2022 et juin 2023, l’adjoint du premier. Depuis, l’élève a-t-il ... Lire la suite

  • Le PSG surclasse Auxerre sans forcer, mais remplit son infirmerie avant Barcelone
    Le PSG surclasse Auxerre sans forcer, mais remplit son infirmerie avant Barcelone
    information fournie par So Foot 27.09.2025 23:04 

    De retour au Parc cinq jours après la déconvenue marseillaise, le PSG a assuré l’essentiel en gagnant Auxerre (2-0), un succès lui permettant de repasser leader du championnat de France. Une soirée cependant ternie par les sorties prématurées de Vitinha et Kvarastkhelia, ... Lire la suite

  • D1 Arkema : OL Lyonnes prend la tête en écrasant le PSG
    D1 Arkema : OL Lyonnes prend la tête en écrasant le PSG
    information fournie par So Foot 27.09.2025 22:58 

    OL Lyonnes 6-1 Paris Saint-Germain Buts : Tarciane (5 e ), Heaps (59 e ), Albert (70 e , 74 e et 85 e ) et Chawinga (90 e +3) pour OL Lyonnes // Leuchter (33 e , SP) pour le Paris Saint-Germain Grosse raclée.… FC pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank