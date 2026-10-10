Pagis croit à l'équipe de France

La Gen Z au pouvoir. Zinédine Zidane a montré qu’il était ouvert à de nouveaux profils lors de sa première trêve internationale comme sélectionneur de l’équipe de France. Guillaume Restes, Jean Butez, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Estéban Lepaul en ont directement bénéficié. D’autres espèrent que leur tour viendra le mois prochain avec les deux derniers matchs de l’année civile, contre l’Italie (12 novembre) et la Turquie (15 novembre). C’est le cas de Pablo Pagis , qui a reçu une pré-convocation en septembre.

« Ce n’est pas neutre , commente son papa Mickaël, attaquant passé par Sochaux, Marseille ou Rennes, dans les colonnes de Ouest-France . Cette pré-convocation lui donne envie de travailler , d’être performant, cela le motive, et il y croit, c’est bien. Je suis dans cette optique-là aussi. S’il doit continuer de grandir, qu’il est bon en club, que l’équipe tourne, à un moment donné, il ira peut-être dans le groupe. Je me dis qu’il y a la place… » …

QB pour SOFOOT.com