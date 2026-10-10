Le Bayern Munich tenu en échec par Augsburg, Hambourg renverse Hoffenheim

Grandes premières. Après le faux pas du leader du championnat, le Borussia Dortmund, face au Werder Brême vendredi soir (2-2), le Bayern avait l’occasion de récupérer cette première place sur la pelouse d’Augsburg. Dernière formation de Bundesliga à avoir fait tomber l’ogre bavarois en janvier 2026, les Fuggerstädter ont longtemps cru en leur bonne étoile. Il n’a fallu que six secondes à Robin Felhauer pour ouvrir le score en faveur des locaux, soit le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga (1-0, 1 e ) . Ismael Saibaro a égalisé pour le Bayern (1-1, 53 e ) , avant que Rodrigo Ribeiro ne remette Augsburg devant au tableau d’affichage dix minutes plus tard après une nouvelle faute de main de Manuel Neuer (2-1, 64 e ) . Après avoir vu plusieurs buts infirmés pour des positions de hors jeu, Nathaniel Brown a inscrit son premier but sous la tunique bavaroise au meilleur des moments (2-2, 80 e ) . Les protégés de Vincent Kompany restent donc dauphins du Borussia au terme de cette 5e journée de Bundesliga, Augsburg de son côté grimpe à la cinquième place.

Les relégables se révoltent

Dans la zone rouge au lancement de cette 5e journée, Hambourg et l’Union Berlin se sont tous deux imposés. Les joueurs de la capitale allemande ont ainsi remporté leur premier match de la saison face à Elversberg grâce à Livan Burcu (1-0). Hambourg de son côté est revenu du fond des enfers pour renverser Hoffenheim réduit à dix après l’expulsion de Bernardo (65 e ). Les protégés de Merlin Polzin ont beau avoir ouvert le score grâce à Yussuf Poulsen, les Kraichgauer ont fait parler leur talent offensif en marquant en fin de première période (1-1, 45 e +6) et à l’entame de la seconde (2-1, 53 e ) . Mais Hambourg, fort de son succès face à Cologne la journée précédente et en supériorité numérique est parvenu à renverser le match en dix minutes avec le but de la victoire inscrit au bout du temps additionnel par Miro Muheim (2-3, 90 e +4) , déjà passeur décisif pour le but de l’égalisation de Terem Moffi.…

LB pour SOFOOT.com