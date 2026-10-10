Le Red Star prend la tête, Nantes patine

L’étoile brille encore. Le Red Star a pris les commandes de la Ligue 2 en s’imposant à Clermont ce samedi (2-3). Jovany Ikanga s’est offert un doublé (7 e , 68 e ) pour permettre à son équipe de gagner un quatrième match de suite. Damien Durand a aussi marqué, en contre, sur une offrande de l’excellent Ikanga (55 e ). Le Red Star prend la première place à Saint-Etienne , au moins pour quelques heures puisque les Verts jouent ce soir. Ce qui augure d’un choc pas piqué des hannetons entre les deux équipes samedi prochain à Bauer .

L’autre match de l’après-midi laissera des regrets au FC Nantes , trop maladroit pour concrétiser sa domination face à Reims (0-0). Thomas Robinet (8 e , 11 e ) et Killian Corredor (70 e , 87 e ) ont notamment tenté, mais la précision leur a fait défaut. Avec huit points en huit matchs, les Canaris stagnent juste au-dessus de la zone rouge. De son côté, Reims reste invaincu mais chute du podium .…

QB pour SOFOOT.com