L'Italie prive les Bleues de l'Euro de futsal
Le rêve s’envole. Deux jours après sa victoire nette contre la Slovénie (1-5), l’équipe de France féminine de futsal n’a pas réussi à transformer l’essai face à l’Italie (0-4). Piégées dès la deuxième minute de jeu, les Bleues ont couru derrière le score pendant toute la rencontre . Elles ont encaissé deux autres buts dans les cinq dernières minutes de la première période, rentrant aux vestiaires avec un retard de trois buts. Une montagne – sauf pour Rafael Benítez et Steven Gerrard. L’Italie, cinquième nation mondiale , a enfoncé le clou avec un quatrième pion en deuxième période. Cette défaite met fin à l’espoir des Françaises se qualifier pour l’Euro 2027 , qui aurait été leur premier tournoi majeur.
On attendra 2031.…
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