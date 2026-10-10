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L'Italie prive les Bleues de l'Euro de futsal
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 16:44

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L'Italie prive les Bleues de l'Euro de futsal

L'Italie prive les Bleues de l'Euro de futsal

Le rêve s’envole. Deux jours après sa victoire nette contre la Slovénie (1-5), l’équipe de France féminine de futsal n’a pas réussi à transformer l’essai face à l’Italie (0-4). Piégées dès la deuxième minute de jeu, les Bleues ont couru derrière le score pendant toute la rencontre . Elles ont encaissé deux autres buts dans les cinq dernières minutes de la première période, rentrant aux vestiaires avec un retard de trois buts. Une montagne – sauf pour Rafael Benítez et Steven Gerrard. L’Italie, cinquième nation mondiale , a enfoncé le clou avec un quatrième pion en deuxième période. Cette défaite met fin à l’espoir des Françaises se qualifier pour l’Euro 2027 , qui aurait été leur premier tournoi majeur.

On attendra 2031.…

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