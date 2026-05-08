Pablo Pagis veut mettre les voiles cet été

« Ce n’est pas l’homme qui prend la mer ». Auteur d’une très belle saison avec le FC Lorient, Pablo Pagis ne semble pas vouloir faire des vieux os dans le Morbihan . L’ailier gauche, qui réalise la meilleure saison de sa carrière avec dix buts et trois passes décisives délivrées, a clairement affiché ses envies de départ dans un entretien pour Ouest-France, paru ce vendredi.

« Je pense que c’est le moment. Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. Forcément, c’est flatteur. C’est la récompense de mon travail, a clamé le fils de Mickaël, l’ancien buteur de Rennes et de l’OM. S’il y a des clubs étrangers jouant vraiment le haut tableau qui montrent de l’intérêt pour moi, pourquoi pas ? Mais la Ligue 1, je connais le Championnat » …

TM pour SOFOOT.com