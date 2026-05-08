Digard a payé de sa poche un moment à ses joueurs avant le match face à l'OM

Digard a payé de sa poche un moment à ses joueurs avant le match face à l'OM

Déjà le beau geste de la fin de semaine. En conférence de presse d’avant-match ce vendredi avant la réception importante de l’Olympique de Marseille dimanche, Didier Digard a été questionné sur une éventuelle mise au vert.

« Non, il n’y en a pas eu ( contrairement à l’année dernière au même moment de la saison, NDLR), a soufflé l’entraîneur du HAC. Les finances sont toujours compliquées. Je ne dis pas qu’il n’y avait pas la nécessité, ça aurait pu être une bonne chose. Les joueurs ont eu la demande, et j’ai pris l’initiative que l’on passe un moment ensemble cette semaine, qui n’a rien coûté au club, qui était à mes frais . On a passé un super moment. » …

TM pour SOFOOT.com