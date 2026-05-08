Beye assure faire « un métier différent »

Quelle polyvalence. En pleine crise avec l’Olympique de Marseille , Habib Beye s’est présenté ce vendredi devant la presse avant la rencontre face au Havre ce dimanche. L’ancien entraîneur du Stade rennais a commencé par faire la liste des priorités : « L’objectif est de bien finir, d’avoir de l’orgueil et de l’amour propre, de montrer d’autres choses ».

S’il ne s’est pas épanché sur la mise au vert, débutée après le match catastrophique face à Nantes dimanche dernier, et qui se terminera ce vendredi, le technicien a assuré faire un nouveau job depuis son arrivée sur le banc du club phocéen : « Je fais un métier différent depuis quelques jours et semaines. Il faut travailler sur l’effectif mais aussi les têtes, ça nous prend beaucoup d’énergie. Dimanche, on aura l’opportunité d’avoir un visage différent. » …

TM pour SOFOOT.com