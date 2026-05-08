Luis Enrique paie un restaurant chic à ses joueurs

Définitivement spécial. Au lendemain de la qualification du Paris-SG pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive, Luis Enrique a décidé de payer le restaurant à ses joueurs pour célébrer ses 56 ans selon Le Parisien . Le technicien espagnol n’a pas fait les choses à moitié puisqu’il a réservé jeudi une table au restaurant Prunier, un établissement chic du XVI e arrondissement, près de l’Arc de Triomphe, où l’on déguste des fruits de mer et de nombreux mets élégants.

Absent lors du repas

Mais Enrique, qui fête son anniversaire ce vendredi, manquait à l’appel . Un choix par anodin de la part de l’entraîneur du club de la capitale qui souhaite sûrement que son groupe rejoue cette double confrontation fantastique face aux Bavarois et continue de resserrer ses liens avant le sprint final de cette saison.…

TM pour SOFOOT.com