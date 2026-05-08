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L'ICE ne participera pas à la Coupe du monde
information fournie par So Foot 08/05/2026 à 13:51

L'ICE ne participera pas à la Coupe du monde

L'ICE ne participera pas à la Coupe du monde

Enfin une bonne nouvelle. Lors de sa visite en Floride, dans l’une des villes hôtes de la compétition, Rodney Barreto, le coprésident du comité d’organisation de la Coupe du monde de football 2026, a assuré que l’ICE n’interviendrait pas dans les stades lors de la compétition. Depuis le début du second mandat de Trump, les raids de la police de l’immigration américaine visant à faire respecter la législation sur l’immigration se sont intensifiés, créant un débat politique important aux États-Unis.

Interrogé par The Athletic , ce dernier a déclaré : « Il ne s’agit pas d’une opération de contrôle massif. Ce n’est pas le but. Ce sera une expérience formidable pour tous. Nous avons la chance d’avoir un président passionné de sport (Donald Trump, NDLR) qui nous a alloué les ressources nécessaires pour rembourser les villes pour leur protection policière. »

TM pour SOFOOT.com

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