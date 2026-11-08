Pablo Pagis réagit à sa convocation avec les Bleus
Le petit nouveau. Alors que le Paris FC est allé glaner trois points sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1), Pablo Pagis a réagi à sa convocation en équipe de France : « C’est un sentiment de joie et de fierté, c’est une super nouvelle pour mes proches et moi. J’ai hâte d’y être et de profiter un maximum de chaque instant. On verra bien comment ça se passe. »
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