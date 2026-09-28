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Pablo Osvaldo est toujours hospitalisé
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 16:40

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Pablo Osvaldo est toujours hospitalisé

Pablo Osvaldo est toujours hospitalisé

Pablo Osvaldo a frôlé le pire. L’ancien attaquant de la Juventus et de l’Inter a été hospitalisé ce jeudi à Buenos Aires, selon les informations du média argentin Clarin . L’ancien joueur de 40 ans souffre d’un épanchement pleural qui a affecté le poumon droit.

La famille rassurante sur l’état santé d’Osvaldo

Une biopsie a été effectuée afin de connaître les raisons de ce problème de santé. L’Italo-Argentin est toujours en soins intensifs, dans l’attente d’un diagnostic plus complet. Sa famille a confié au quotidien que « l’ancien attaquant allait bien et qu’il était lucide ».

MB pour SOFOOT.com

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