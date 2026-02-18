Pablo Longoria vers un départ de l’OM

Le grand chamboule-tout continue à Marseille. Mis de côté ce mardi au profit de Medhi Benatia, à qui les pleins pouvoirs sportifs ont été confiés jusqu’en juin, Pablo Longoria pourrait rapidement quitter l’OM.

Comme le rapporte La Provence , le désormais ex-président marseillais ne souhaiterait en effet pas rester au sein du club dans le nouveau rôle qui lui a été proposé , à savoir représentant auprès des instances nationales et européennes. Des négociations devraient rapidement démarrer entre le club et le dirigeant espagnol en vue de trouver un accord de sortie.…

CMF pour SOFOOT.com