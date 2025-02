information fournie par So Foot • 26/02/2025 à 18:41

Pablo Longoria n'est pas le seul à dire que la Ligue 1 est « un championnat de merde »

Nous avons voulu savoir si Longoria disait vrai. Pendant que son équipe se faisait rosser par l’AJ Auxerre (3-0), le président de l’Olympique de Marseille a pété un plomb et grogné que la Ligue 1 était un « championnat de merde » . Pour en avoir le cœur net, on a décidé d’interroger les meilleurs aficionados de la Ligue des Talents, qui ne sont personne d’autre que les lecteurs de Sofoot.com. Le verdict est tombé : 56 % d’entre vous pensent que la Ligue est bien un championnat de merde. La prochaine étape est donc de savoir pourquoi. Et quoi de mieux que de belles métaphores pour comprendre votre rapport à la Ligue 1 ?

Kebab, Renault Modus et four trop chaud

Les trois philosophes du jour se dénomment Captain Barba , Siko et Maskaoz . Le premier suscite nos papilles gustatives pour mieux comprendre notre rapport à notre championnat préféré : « La Ligue 1, c’est comme un kebab à 3h du matin : parfois décevant, parfois incroyable, mais toujours incontournable. » …

RA pour SOFOOT.com