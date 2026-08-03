Pablo Longoria déjà dans la sauce à River Plate

Jamais depuis 1911 River Plate n’avait enchaîné cinq défaites consécutives dans des compétitions organisées par l’AFA. C’est désormais chose faite depuis cette nuit, les Gallinas tombant contre Rosario Central et pointant désormais à la… 30 e et dernière place du championnat argentin . Une situation évidemment critique pour un club vainqueur du championnat à 37 reprises et dont l’effectif est le plus valorisé du football argentin. Et c’est avec un visage très bien connu dans nos contrées que cette crise s’écrit?

Longoria sur la sellette

Directeur sportif de River depuis avril dernier, Pablo Longoria semble avoir réussi à se mettre à dos tout River Plate , avec ses méthodes de management contestées. L’Espagnol a en effet récemment décidé d’interdire à 15 joueurs de l’effectif de s’entraîner avec l’équipe première et donc de leur imposer un loft. Tiens tiens, ça devrait rappeler quelque chose aux Marseillais.…

ABS pour SOFOOT.com